2024-05-31 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، (31 ايار 2024)، عن اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن يكون منصب محافظ كركوك من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم" إن "الديمقراطي يريد محافظا لكركوك من المكون الكردي وليس شرط أن يكون مستقلا أو من الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "الديمقراطي أبلغ الاتحاد الوطني بهذه الأمر كما أبلغهم بتأييده لقضية تدوير المناصب بين مكونات كركوك من العرب والكرد والتركمان، ولهذا الأمر تعقدت قضية تشكيل الحكومة المحلية ولم يفلح اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالقوى السياسية ولم يخرج بنتائج إيجابية" وفقاً للمصدر.

وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أول أمس الاربعاء، اجتماعا مع قادة الكتل السياسية في كركوك، لغرض حل أزمة تشكيل الحكومة المحلية المتأخرة منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات منذ 5 أشهر، الا ان المعلومات تشير الى عدم التوصل لأي حل.

وتشير المعطيات الى عدم امكانية التوصل لاي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.

فيما أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، أمس الخميس، بان أغلب قوى الاطار لا تدعم تدوير المناصب في كركوك، والذي وُصف بأنه "الحل الوحيد" لأزمة المحافظة.

وقال عودة لـ"بغداد اليوم"، ان "أغلب قوى الاطار التنسيقي لا تدعم مبدأ تدوير المناصب في كركوك لانها ستؤدي الى تعزيز الانقسامات وتخلق فوضى وارباكا في عمل المؤسسات الادارية"، مؤكدا على أهمية "دعم مبدأ تشكيل حكومة توافقية بغض النظر عن من يكون المحافظ من خلال اختيار شخصية كفوءة تتعامل مع كل المناطق بعدالة وانصاف في ملفات الخدمات والاعمار وتعزيز الأمن".