المصرف العقاري يطلق خدمة الجباية والدفع الإلكتروني عبر الهاتف

2024-05-31 22:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلق المصرف العقاري، اليوم الجمعة، خدمة الجباية والدفع الإلكتروني عبر تطبيق الهاتف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبتوجيه ومتابعة مدير عام المصرف العقاري عباس الجواهري، يُعلن عن طفرة نوعية في تقديم خدماتهُ إلى المواطنين عن طريق إطلاق خدمة الجباية والدفع الإلكتروني ومن خلال تطبيق الموبايل".وأضاف، أنه "يعتبر هذا الإنجاز ضمن سلسلة من الإنجازات والتي هدفها تذليل الروتين وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين الأعزاء بأسلوب سهل ومرن".