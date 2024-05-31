الزوراء يهزم الميناء بهدف نظيف في دوري النجوم

2024-05-31 23:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الزوراء على الميناء بهدف نظيف في المباراة التي جرت عل ملعب الزوراء ضمن الجولة الـ 32 من دوري نجوم العراق.وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الزوراء المحترف النيجيري كريستوفر جون في الدقيقة 82 من المباراة.وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى 63 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 34 في المركز 13 من جدول ترتيب الدوري.