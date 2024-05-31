الزوراء يفوز على الميناء بدوري النجوم

2024-05-31 23:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه الميناء، مساء الجمعة، بنتيجة 1-0، في ختام مباريات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على ملعب الزوراء، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 82 عن طريق المحترف كرستوفر جون.

وبهذه النتيجة رفع فريق الزوراء رصيده للنقطة 64 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 34 بالمركز 13.

وشهد اللقاء، طرد لاعب الميناء مجتبى علي في الدقيقة 90+8 لإساءته التصرف، بعد ضربه لاعب الزوراء بلكمة.