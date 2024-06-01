مصدر: اعتقال ثلاثة متورطين بحريق خان وقيصرية قيردار في كركوك

2024-06-01 00:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، ان قوة امنية في كركوك تمكنت من الوصول لمنفذي جريمة احتراق خان وقيصرية قي اعتقال المتورطين في حريق خان وقيصرية قيردار بعملية نوعية وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية وبعد متابعة وجمع المعلومات تمكنت من الوصول الى منفذي جريمة حرق خان وقيصرية قيردار بالسوق الكبير حيث تم اعتقالهم وسط المحافظة".

واضاف المصدر أن "المعتقلين تم نقلهم الى مقر للشرطة للتحقيق معهم".

وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن اعتقال المتورطين بحريق خان قير دار غير دقيقة كون الجهات التحقيقية في الجنائية بوزارة الداخلية حيث جمعت الأدلة من موقع الحادث وجمعت الكاميرات والذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة لغرض تحليل ومطابقة الأدلة للوصول الى النتائج النهائية للحريق".

واضاف المصدر إن "الجهات التحقيقية اعتقلت خمسة من الحرس الذين يشرفون على حماية وحرس الخان والقيصرية وحققت معهم وأفرجت عنهم بكفالة".

وتابع أن "نتائج التحقيقات لم تعلن بعد ولم تتوصل اللجان الامنية الى المتورطين لان التحقيقات مستمرة وتحليل الأدلة وتطابقها وتحليل المضبوطات في موقع الجريمة ومراجعة كاميرات المراقبة سيحدد ما إذا كان الحريق. معد بفعل فاعل او انه وقع لأسباب اخرى والنتائج تعمل لجان عليا في وزارة الداخلية للوصول إليها وإعلانها بصورة شفافة".