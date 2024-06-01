قضية المحتوى الهابط دلت عليها وكانت مطلوبة من العام الماضي.. تفاصيل جديدة بقضية "ام اللول"

2024-06-01 00:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة (31 ايار 2024)، تفاصيل جديدة عن قضية اتهام الشخصية الشهيرة على "تيك توك" والمعروفة بـ"ام اللول" بالمخدرات، مشيرة الى ان اسمها ورد في اعترافات احد المتهمين بحيازة المخدرات ويعمل في مركز تجميل والذي تم القبض عليه مطلع العام الماضي، الا ان صورتها المثبتة على مستمسكاتها يختلف عن شكلها الحقيقي، وتم التعرف على انها ذات الشخصية بعد اعتقالها بتهمة المحتوى الهابط.





وقال المتحدث الرسمي بإسم المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سبق وان تم إلقاء القبض في بداية عام 2023 على المتهم (ق . و) وفق احكام المادة (28) مخدرات الذي يعمل في مراكز التجميل في محافظة أربيل ومحافظة بغداد في القرية اللبنانية بعد قدومه من محافظة إربيل إلى محافظة بغداد".

واضاف انه "حيث ضبط متلبسا بالجرم المشهود بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وضبطت بحيازته ايضا هوية احوال مدنية وجواز سفر بإسم المدعوة (هديل خالد عبد) وأعترف بقيامها مع متهمة أخرى تدعى (ع . م . م) بنقلهما المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد بصحبته خلال عامي (2021 - 2022) وبطرق مختلفة ومبتكرة".

واشار الى انه "تم إصدار مذكرة قبض بحقهما وفق احكام المادة (28) مخدرات في حينها, وتم اصدار الحكم بحق المجرم (ق . و) بالسجن المؤبد من قبل محكمة الموضوع وفق احكام المادة (28) مخدرات , وحيث ان ذات المتهمة (هديل خالد عبد) قد تم الحكم عليها لمدة (4) اشهر بقضية تتعلق بالمحتوى الهابط المودعة في سجن النساء دائرة الإصلاح العراقية , ومن خلال تدقيق بيان المطلوبية اتضح بأنها مطلوبة قضائيا وفق احكام المادة (28) مخدرات في القضية المودعة لدى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الخاصة بقضية المحكوم (ق و) وقد تبين بأنها الملقبة (ام اللول) التي لم يتم التعرف عليها سابقا لوجود اختلاف في صورتها المثبتة في هوية الاحوال المدنية عن صورتها الحقيقية".

واكد انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعرضت امام انظار المحكمة المختصة وبعد مواجهتها بالادلة المتحصلة ضدها اعترفت صراحة بجريمتها , تم إحالتها إلى محكمة الموضوع التي أصدرت بحقها حكماً بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات".

يذكر بأنها قد فتحت بحقها قضية تحقيقية اخرى في محافظة أربيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة تختلف عن القضية التحقيقية التي حكمت عليها بالسجن المؤبد وفق احكام المادة (28) مخدرات.