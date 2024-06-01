الإطار التنسيقي يرحب باستجابة مجلس الأمن لطلب الحكومة بشأن انهاء مهمة يونامي

2024-06-01 00:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعرحب الإطار التنسيقي، باستجابة مجلس الأمن الدولي لطلب الحكومة العراقية بشأن انهاء مهمة بعثة الامم المتحدة (يونامي) في العراق.وذكر الإطار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يرحب باستجابة مجلس الأمن الدولي لطلب الحكومة العراقية واصداره بالاجماع قرار انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بحلول نهاية 2025 ، والذي كان جزء من تعهدات الحكومة في المنهاج الوزاري."واضاف انه "وفي الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي هذا القرار الذي يدل بشكل قاطع على بلوغ العراق مرحلة متقدمة من الامن والاستقرار ، ويدلل على الجهود الصادقة التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الاطار"، داعيا القوى السياسية وابناء الشعب العزيز الى "المزيد من التكاتف والتعاون مع جهود الحكومة لتحقيق المزيد من الرفاه والازدهار" .وتابع: "كما لايفوتنا ان نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لكل الجهود الدولية المخلصة التي بذلتها البعثة طوال العشرين عاماً الماضية من وجودها في العراق" .