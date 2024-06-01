إدارة الدولة: إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة يدلل على الجهود الحكومية الصادقة

2024-06-01 00:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد ائتلاف إدارة الدولة، أن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق يدلل على الجهود الحكومية الصادقة.وذكر الائتلاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "يعلن عن ترحيبه الكبير بالتزام الحكومة العراقية بما تم الاتفاق عليه في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي من العمل على استكمال السيادة العراقية والذي تمت ترجمته اليوم باستجابة مجلس الأمن الدولي لطلب الحكومة العراقية واصداره بالاجماع قرار انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بحلول نهاية٢٠٢٥."واضاف، ان "ائتلاف ادارة الدولة يبارك للشعب العراقي هذا القرار الذي يدل على استمرار العراق ببناء الامن والاستقرار ، ويدلل على الجهود الصادقة التي بذلتها الحكومةالعراقية في هذا الاطار"، معبرا "عن شكره الكبير لكل دول العالم التي وقفت مع العراق طيلة السنوات الماضية".واكد الائتلاف على "رغبته الصادقة ببناء علاقات متينة مع كل العالم بما فيه مصلحة العراق والدول الصديقة والشقيقة".