2024-06-01 00:48:06 - المصدر: منصة إيشان

رأى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن الجهود الحكومية والقوى السياسية أنتجت الرضا الشعبي والاستحسان الدولي، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”. وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها “إيشان”: “نبارك لشعبنا العراقي صدور قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء بعثة يونامي في العراق، هذا […]

ظهرت المقالة الخزعلي: الجهود الحكومية والقوى السياسية أنتجت الرضا الشعبي والاستحسان الدولي أولاً على ايشان.