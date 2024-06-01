الموانئ تعلن الإنتهاء من أعمال صب القطع المكونة للنفق المغمور بميناء الفاو

2024-06-01 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، أن الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير قد انتهت من عمليات صب القطع العشرة المكونة للنفق المغمور.وقال الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "كوادر الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير وبإشراف مهندسي هيئة ميناء الفاو التابعة للشركة العامة لموانئ العراق، أكملت جميع أعمال الصب الخاصة بالقطع العشرة المكونة للنفق المغمور."وأوضح أن "عمليات الصب احتوت على (180.000) م 3 من الكونكريت المسلح، حيث بلغ طول كل قطعة (126) م، وعرض (35) م، وارتفاع (11.5) م، وبوزن (45.000) طن".وتابع أن " كل قطعة من القطع العشرة تضم ممرين رئيسين، كل واحد منهما يحتوي على ثلاثة ممرات تسمح بمرور ثلاث مركبات، كما أن كل قطعة تتكون من (12) جزءاً، منها (6) أجزاء أرضية، و(6) أجزاء تمثل السقف العلوي والجوانب، أي أن المجموع بلغ (120) جزءاً".يذكر أن ميناء الفاو الكبير، وبفضل المتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العليا للشركة العامة لموانئ العراق، يشهد تحقيق نسب إنجاز متقدمة على أرض الواقع بالمقارنة مع ما موجود ضمن المخططات الزمنية للمشروع.