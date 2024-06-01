اصدقاء رونالدو يخسرون الرهان أمام الهلال

2024-06-01 01:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الهلال أمام النصر بكأس خادم الحرمين بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في مباراة انتهت في الشوطين الإضافيين بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

‎وأحرز للنصر كلا من: كريستيانو رونالدو،سامي النجعي، محمد قاسم، علي لجامي.

‎بينما أخفق اليكس تيليس الركلة الاولى للنصر،والحسن، ومشاري.

في حين أحرز للهلال كلا من: ميتروفيتش، كنو، حسان تمبكي،عبدالله الحمدان،ناصر الدوسري،

‎وفشل كلا من نيفيز في إحراز الركلة الاولى للهلال، سعود عبدالحميد