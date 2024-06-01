فليك يضم لاعب بيتيس السابق لمعاونيه في برشلونة

2024-06-01 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكمل مدرب برشلونة الجديد، هانز فليك، طاقمه الفني في الساعات الماضية، ليصبح جاهزاً لبدء مهمته داخل النادي الكتالوني.وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بأن فليك ضم عنصراً ثالثاً لمعاونيه، يتمثل في الألماني هيكو فيسترمان، لاعب ريال بيتيس السابق.وأشارت إلى أن استقرار فليك على المدافع الألماني الأسبق، لإجادته اللغة الإسبانية، وعمله سابقاً في فئات الناشئين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، وهو ما أتاح لمدرب البارسا التعرف على قدراته جيداً.وانضم فيسترمان بذلك للثنائي ماركوس سورج، وتوني تابالوفيتش بالطاقم المعاون لفليك في مهمته الجديدة.وعمل فيسترمان، مساعد مدرب بمنتخب ألمانيا تحت 19 عاما، بداية من تموز 2023.وسبق لفيسترمان، اللعب بقمصان عدة أندية، على رأسها هامبورج، وشالكه، فضلاً عن أياكس أمستردام.يذكر أن فليك وقع لبرشلونة هذا الأسبوع، لقيادة الفريق خلفاً للإسباني تشافي هيرنانديز.المصدر: كورة