السيد الحكيم: مرجعية الإمام الحكيم تصدت لمختلف قضايا العالم الإسلامي ومنها فلسطين

2024-06-01 08:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، ان مرجعية الإمام الحكيم شهدت التصدي لمختلف الهموم والقضايا ذات الصلة بالعالم الإسلامي ومنها قضية فلسطين.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز}، "في ذكرى رحيل جدنا زعيم الطائفة سماحة الإمام السيد محسن الحكيم (رضوان الله عليه) نستذكر هذه المرجعية التي تركت بصمة واضحة، وخلدت رمزيتها ومشروعها في ذاكرة العراقيين وضمائرهم".

واضاف: "حيث كانت لهم جميعا وللمسلمين في العالم، بل وللإنسانية جمعاء، حيث تشهد لحركة سماحته ميادين الفقاهة والعلم والفصاحة وجهاد المستعمر والمواقف الوطنية كتحريم مقاتلة شعبنا الكردي في الشمال، وإثراء المكاتب العلمية وغيرها من المآثر الخالدة".

وتابع: "كما شهدت مرجعية الإمام الحكيم نقلة نوعية في العديد من المستويات التعليمية والمنهجية ، وبناء مؤسسة الحوزة العلمية ، وإيفاد المبلغين الرساليين إلى مختلف المدن والنواحي والقرى النائية، كما شهدت أيضا التصدي لمختلف الهموم والقضايا ذات الصلة بالعالم الإسلامي ومنها قضية فلسطين حيث كان لسماحته مواقف وبيانات دافعت عن قضية المسلمين الأولى في مختلف المحافل الإسلامية والعالمية".