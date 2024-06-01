بايدن يتعرض للسخرية في مواقع التواصل

2024-06-01 08:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات كبيرة بسبب رده الغريب على سؤال حول الإدانة الجنائية التاريخية لمنافسه السياسي دونالد ترامب، إذ اكتفى بابتسامة "شريرة" وفق وسائل إعلام غربية.

وقال بايدن أمس الجمعة خلال خطاب له في البيت الأبيض، "بعد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الجنائية في نيويورك، إنه سيمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا القرار، تماما مثل أي شخص آخر لديه هذه الفرصة".

وبينما كان بايدن يغادر المنصة، صاح أحد المراسلين بسؤال له: "يشير دونالد ترامب إلى نفسه على أنه سجين سياسي ويلومك مباشرة. ما هو ردك على ذلك يا سيدي؟".

فتوقف الرئيس الأمريكي والتفت إلى الصحفيين وأظهر ما وصفه البعض بابتسامة "شريرة" لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يبتعد دون أن يقدم أي رد لفظي.

وأثارت ردة فعل بايدن سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر بايدن مبتسما ويمشي بعدها مغادرا المنصة، ومن بين المعلقين كان، جيسون ميلر، أحد كبار مسؤولي حملة ترامب، وكتب على منصة "إكس" ساخرا: "إلى أين كان يتجول الأحمق الخرف؟".

وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.

وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.