خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة وسط خسائر النفط العالمي

2024-06-01 09:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة خلال الأسبوع الماضي، رغم تسجيل النفط العالمي خسائر أسبوعية وشهرية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.26دولار ليصل الى 80.72 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 53 سنتا بما يعادل 0.66%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أمس، على انخفاض بلغ 1.26 دولار ليصل إلى 83.67 دولارا، وسجل ايضا مكاسب اسبوعية بلغت 53 سنتا او ما يعادل 0.64% .

وفي ختام جلسة أمس الجمعة، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 0.3%، لتصل إلى 81.62 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، بينما سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.4%.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر يوليو/تموز 2024، بنسبة 1.1%، لتصل إلى 76.99 دولارًا للبرميل، كما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، بينما سجلت خسائر شهرية بنسبة 5.3%،