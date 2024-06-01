محافظ واسط يقرر احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء

2024-06-01 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، احالة اصحاب المولدات المخالفين لتسعيرة الأمبير الى القضاء. وقال المياحي في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، انه نظرا لعدم إلتزام بعض اصحاب المولدات وتكرار التمرد على القرارات الحكومية التي تنظم عملهم وإصرارهم على تقليل ساعات التجهيز وزيادة في المبالغ رغم دعم وزارة النفط لهم بالوقود حسب توجيهات رئيس الوزراء، تقرر احالة صاحب المولد الذي يقوم بإطفاء المولد لأي سبب كان الى القضاء. واضاف انه تقرر ايضاً رفع المولد من المنطقة والمكان التي يتم اطفاءها خلال 24 ساعة ترفع من صاحبها وبخلافه يتم مصادرتها من القسم البلدي والوحدة الادارية حتما، ويتحمل المخاتير متابعة انتظام عمل المولدات واللجان المشكلة في كافة الاقضية والنواحي واحالة المخالفين الى القضاء. ووجه المياحي، الاجهزة الامنية كافة بـاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتجاوزين، موجهاً ايضاً البلديات كافة بـاقامة دعاوى اجر المثل على كافة اصحاب المولدات المتمردين و المنصوبة في اماكن عامة تابعة للبلديات ولجميع السنوات السابقة.