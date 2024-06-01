اليوم.. العميد والحصان الاسود وجها لوجه في نهائي دوري ابطال اوروبا

2024-06-01 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يستضيف ملعب ويمبلي في لندن، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، نهائي دوري ابطال اوروبا بين عميد البطولة ريال مدريد الاسباني والطامح بوروسيا دورتموند الالماني الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد.

ويسعى النادي الملكي الإسباني للفوز باللقب للمرة الـ 15 في تاريخه من دوري الأبطال، بينما سبق لفريق دورتموند أن فاز بلقب واحد عام 1997.

مباراة ريال مدريد ودورتموند

ويعتبر ريال مدريد بقيادة مدربه المخضرم أنشيلوتي المرشح الأوفر حظاً، على الورق، بينما يسعى إدين ترزيتش مدرب دورتموند إلى تدوين اسمه في تاريخ النادي الألماني ، من خلال قيادته إلى لقبه الثاني فقط في مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب العملاق الإسباني.

وكان ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة عشرة فى تاريخه، على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد التعادل ذهابًا 2-2، والفوز إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو 2-1.

دورتموند ضد الريال

بينما تأهل فريق بوروسيا دورتموند بعد أن خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي فى دوري نصف النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1-0.

ريال مدريد الأكثر تتويحا

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا المرينجي والاقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.

يعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

المصدر: وكالات



