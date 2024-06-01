في يومهم العالمي.. السيد الحكيم يشدد على رعاية الوالدين وإكرام هذين الموجودين المقدسين

2024-06-01 09:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، على رعاية الوالدين، مؤكداً أن إكرام هذين الموجودين المقدسين لم يقف عند حدود التوجيه الإلهي، بل اقترنت رحمة الله بنيل شرف رضاهما.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته {الفرات نيوز}: "في اليوم العالمي للوالدين نتخذ من هذا التوجيه الرباني منطلقا للتأكيد على أن الدين الإسلامي الحنيف وباقي الأديان السماوية سعت إلى حفظ كرامة الأبوين والوفاء بحقهما حينما أمرت بإكرامهما عند الهرم وحثت على القيام بشؤونهما عند الوهن".

واضاف، أن "التعاليم الأخلاقية تؤكد أن إكرام هذين الموجودين المقدسين لم يقف عند حدود التوجيه الإلهي، بل اقترنت رحمة الله بنيل شرف رضاهما".