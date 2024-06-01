شرطة بابل تلقي القبض على ارهابي جنوبي المحافظة

2024-06-01 09:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{امنية: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، القبض على مطلوب بجريمة الإرهاب جنوبي المحافظة

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} أن "قوة مشتركة من قسمي مكافحة الإرهاب وشرطة قضاء القاسم في بابل، تمكنت من القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في عملية أمنية ضمن قاطع القضاء جنوبي المحافظة".

ونفذت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وتم توقيف المتهم أصولياً من قبل الجهة المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.