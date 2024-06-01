2024-06-01 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة مباريات الموسم عندما يلتقي بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، فى العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن. دورتموند ضد الريال وتعتبر مباراة اليوم قمة مباريات الموسم والتي تجمع بين اثنين من العمالقة يسعى فيها الفريق […]

ظهرت المقالة ريال مدريد ضد دورتموند في ليلة حسم القمة الأوروبية والتشكيل المتوقع للفريقين أولاً على ايشان.