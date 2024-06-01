2024-06-01 09:54:07 - المصدر: منصة إيشان

علّقت إذاعة الجيش الإسرائيلي على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إعلان بايدن “هو في الواقع خطة إسرائيلية أميركية لإنهاء الحرب حتى لو لم يقل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك”. وأضافت: “تفاصيل إعلان بايدن للصفقة هي نفس الخطوط العريضة التي […]

ظهرت المقالة إذاعة جيش الاحتلال: مقترح بايدن هو في الواقع خطة إسرائيلية أولاً على ايشان.