خط نقل جديد بين العراق والسعودية.. تسيير رحلات جوية من النجف الى الدمام

2024-06-01 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم السبت، أن توسيع نطاق الخدمات الجوية بين العراق والسعودية يعزز الربط الاقتصادي والسياحي بين البلدين، فيما أشار إلى أن الرحلة من الدمام إلى المحافظة تمثل تواصلاً وتقارباً بين الشعبين السعودي والعراقي. وقال كناوي، خلال الاحتفاليّة التي أقامتها الشركة الوطنية ناس بمناسبة تسيير أولى رحلات شركة طيران ناس السعودية من مطار الملك فهد الدولي في الدمّام إلى مطار النجف الأشرف الدولي، إن باب النجف الأشرف مفتوحة لجميعِ دول العالم في ما يخص التعاون على كافة الصعد التي تخدم المحافظة ومواطنيها الكرام مع الحفاظ على خصوصيّة النجف بقدسيّتها وتاريخها العظيم. وأضاف أن أولى الرحلات لشركة طيران ناس السعودية من مطار الملك فهد بالدمام إلى مطار النجف الأشرف الدولي، تحمل في طياتها الكثير من المعاني، لافتاً إلى أن الرحلة من الدمام إلى النجف الأشرف ليست مجرد رحلة جوية عادية، بل هي رحلة تواصل وتقارب بين الشعبين السعودي والعراقي.