تكريت تغلق النزوح القسري باستثناء مسقط رأس صدام "لهواجس أمنية"

2024-06-01 10:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن قائممقام قضاء تكريت في صلاح الدين، عمر الشنداخ، اليوم السبت، (1 حزيران 2024)، عن اغلاق ملف النزوح القسري بشكل رسمي.

وقال الشنداخ لـ"بغداد اليوم"، ان "استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن ملف الخدمات اسهم في عودة اهالي تكريت الى الاحياء ومناطقهم الأصلية، ليتم اغلاق ملف النزوح القسري بشكل رسمي باستثناء منطقة العوجة" وهي مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين.

وأضاف، ان "أكثر من 800 أسرة في العوجة لم يعودوا لمناطقهم بسبب هواجس أمنية" لافتا الى "انهم موجودين في صلاح الدين واقليم كردستان وعدد قليل منهم خارج البلاد".

واشار الى ان "عودة الأسر الى منطقة العوجة يحتاج الى موافقات من بغداد" لافتا الى، ان" الوضع العام في تكريت جيد ومطمئن والحياة طبيعية في ظل استقرار امني في جميع المناطق".

يشار الى ان الحكومة الإتحادية ممثلة بوزارة الهجرة والمهجرين أعلنت عزمها إغلاق ملف النزوح ومخيمات النازحين في 30 من تموز المقبل.