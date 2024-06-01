بمتابعة رئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في العراق

2024-06-01 10:48:01 - المصدر: واع

أربيل – واع - ايفان ناصرانطلقت، قبل قليل، أعمال المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في العراق، برعاية وإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والذكاء الاصطناعي، البروفسور ضياء الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أربيل تحتضن اليوم، المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي في العراق، بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ومستشارية الذكاء الاصطناعي في رئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أن "المؤتمر يقام بمشاركة العديد من المختصين والأكاديميين وذوي الخبرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي".وأضاف الجميلي أن "فكرة المؤتمر هي إدخال الذكاء الاصطناعي في العراق، عن طريق الخبرات العراقية في الداخل والخارج"، مؤكداً أن "الثورة الصناعية العصرية هي أساس الصناعة الرابعة، وهي أساس الذكاء الاصطناعي الذي بدأ في بغداد قبل ١٢٠٠ سنة، والتي بدأت في الخوارزمي وبيت الحكمة، وهو ما نحاول إرجاعه إلى العراق".ولفت إلى أن "الثورة الصناعية عالم جديد ندخله والعراق له استراتيجية، ويعتبر العراق من أول دولة المنطقة التي فيها استشارية للذكاء الاصطناعي في رئاسة الوزراء، فيما يرأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي في العراق، بنفسه ويشرف عليها، وهذا غير موجود في باقي دول المنطقة".وأشار إلى أن "هناك استراتيجية (قريبة المدى وبعيدة المدى) تستمر حتى العام ٢٠٥٠، قريبة المدى تتمثل بأن تكون في كل جامعة عراقية كلية خاصة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتحول كلية الزراعة إلى كلية الزراعة الذكية، وسيدخل منهاج الذكاء الاصطناعي في المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية"، مؤكداً أن "هذه الفكرة هي فكرة ورؤية رئيس الوزراء".وتابع: "وستكون في نهاية المؤتمر نتائج، وهي خلق مركز للذكاء الاصطناعي في العراق، وسيكون مقره في الجامعة الأمريكية في بغداد والجامعات الأخرى وبدعم حكومي".