2024-06-01 10:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

طماطم 750 ( 3 بالفين)بطاطا 1000٠باذنجان 1000بصل اصفر 750 (3 بالفين)بصل أبيض 750 (3 بالفين)بصل اخضر 2000شجر 1500جزر برتقالي 750 (3بالفين)لهانة بيضاء 1000لهانة حمراء 1000فلفل بارد عراقي 1500فلفل ملون مزحلق 3000خيار عراقي 1000باقلاء بدون تفليس 1500ثوم وزن 5.000بطيخ 1.000ركي 750,,فلفل حار 2000باميا 5.000بروكلي 5000 طرح 1500برتقال 1500ليمون اصفر2000تفاح احمر 1.500تفاح...

The post هل ارتفعت أسعار الخضار والفواكه اليوم؟ إليك آخر المستجدات من سوق الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.