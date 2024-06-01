القبض على 45 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2024-06-01 10:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، القاء القبض على 45 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الملحقة بها نفذت عمليات امنية واسعة للبحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة".

وأضافت ان "هذه العمليات نتج عنها القاء القبض على (45) مطلوباً ومتهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (14) مخالفا لضوابط وشروط دائرة الاقامة والجنسية في مناطق (الدورة، تقاطع بسكلاته، حي العدل، السعادة، ام الكبر والغزلان، حي النصر، الشعب، حسينية/الراشدية، الرشاد، حسينية المعامل) بجانبي الكرخ والرصافة".

وتابعت القيادة أنه "تم ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة والمواد الممنوعة، بالاضافة الى حجز عدد من الدراجات النارية والعجلات المخالفة للشروط والضوابط المرورية".

وبينت ان "هذه العمليات لتعزيز الامن والاستقرار وفرض سلطة القانون تزامناً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف الى تهيئة البيئة المناسبة للتنمية والاعمار وتقديم الخدمات لمواطني عاصمتنا الحبيبة"، مؤكدة أن "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".