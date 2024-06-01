عمليات بغداد تعلن تأمين الطارمية بالكامل وتفعيل مهام المختارين

2024-06-01 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تأمين قضاء الطارمية بالكامل وتفعيل مهام المختارين فيه أمنياً، فيما أشار إلى نصب كاميرات مراقبة بمديات كبيرة في القضاء.وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضاء الطارمية ذو تضاريس جغرافية معقدة، وتوجد فيه بعض الخلايا لعصابات داعش الإرهابية، لذلك قامت قيادة عمليات بغداد بإجراءات كثيرة للقضاء على الخلايا الإرهابية".وأضاف التميمي، أنه "تم تأمين قضاء الطارمية بالكامل، وإعادة توزيع القطاعات فيها، كما تم تحديد بعض الأماكن المهمة بالأسيجة الكونكريتية لمنع حركة عناصر داعش الإرهابية من مكان إلى آخر، فضلاً عن نصب 10 كاميرات مراقبة حتى الآن بمديات كبيرة".وتابع: "قطعاتنا الأمنية تنفذ عمليات استباقية مستمرة داخل قضاء الطارمية"، مؤكداً أن "القضاء يشهد وضعاً أمنياً جيداً".ولفت إلى، أن "قيادة عمليات بغداد عقدت عدة اجتماعات مع المختارين في مناطق بغداد، وتم توجيههم بالتعاون مع القوات الأمنية، وكان هناك تفاعل كبير من قبلهم، كما تم توجيه القطاعات الأمنية بالتعاون مع المختارين".وأوضح، أن "المختار لديه تفاصيل مهمة عن المنطقة، لذلك يعتبر هو عيون القطاعات الأمنية بإيصال المعلومات إلى القوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".