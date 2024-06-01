القضاء يؤكد دعمه لمكاتب المساعدة القانونية لتخفيف الزخم في المحاكم

2024-06-01 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، دعمه الكبير لمكاتب المساعدة القانونية التي سوف تساهم في تخفيف الزخم الحاصل في المحاكم.وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حضر في المؤتمر الوطني الأول للمساعدة القانونية نيابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي عقد على قاعة المفوضية العليا لحقوق الانسان (المركز الوطني)".وأكد رئيس هيئة الاشراف القضائي في كلمة له القاها خلال المؤتمر على "دور مجلس القضاء الأعلى المحوري في دعم مكاتب المساعدة القانونية"، مبيناً "أنها ستسهم في تخفيف الزخم الحاصل في المحاكم وستكون عوناً للقضاء في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الناجزة وباقل تكلفة استناداً لقانون المساعدة القانونية رقم 7 لسنة 2024".يذكر ان افتتاح مكاتب المساعدة القانونية كانت بتاريخ 30 /10 /2013 من قبل مجلس القضاء الأعلى وبمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي كافة محاكم الاستئناف كان خير عون للمواطن في الوصول الى حقوقه قبل تشريع قانون المساعدة القانونية.