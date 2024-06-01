السفير السعودي يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض

2024-06-01 11:42:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واع – حيدر فرمانأشاد السفير السعودي عبد العزيز الشمري، اليوم السبت بتطور العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض.وقال الشمري خلال الاحتفاليّة التي أقامتها الشركة الوطنية (ناس) بمناسبة تسيير أولى رحلات شركة طيران ناس السعودية من مطار الملك فهد الدولي في الدمّام إلى مطار النجف الأشرف الدولي، وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارته اليوم الى محافظة النجف الأشرف تمثل افتتاح خط طيران بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار النجف الدولي"، مشيدا " بالجهود بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية".