ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 37 شخصا بعد وفاة طفل

2024-06-01 11:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 37 شخصا بعد وفاة الطفل عبد القادر السرحي، بمدينة دير البلح وسط القطاع، اليوم السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت مصادر طبية "استشهد الطفل عبد القادر السرحي (13 عاما) في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة نتيجة سوء التغذية وعدم توفر العلاج في ظل إغلاق الاحتلال معبر رفح".

وقالت ذات المصادر إن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وأضافت أن الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ، مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر رفح منذ 26 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة المواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه "خطر المجاعة الحقيقية"، وفق وكالة "معا".