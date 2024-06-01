أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية قبيل اجتماع "أوبك+"

2024-06-01 11:48:02 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط، وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد لاتخاذ قرار حول مستويات الإنتاج في التحالف.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.62 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 77 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.11 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 76.99 دولار.

وتراجع خام برنت على مدار الأسبوع 0.6 بالمئة، فيما خسر خام غرب تكساس واحدا بالمئة.

وتترقب الأسواق اجتماع تحالف أوبك+ المقرر عقده يوم الأحد، إذ قالت مصادر لرويترز إن تحالف أوبك+ يعمل على صياغة اتفاق معقد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025