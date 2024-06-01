2024-06-01 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكّد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فادي الشمري، اليوم السبت، أن العراق حقّق إنجازاً تاريخياً في إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي) من خلال تصويت مجلس الأمن الدولي.

وقال الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق حقّق إنجازاً تاريخياً، في إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي) من خلال تصويت مجلس الأمن على إنهاء عمل البعثة".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الاستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدةً لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلالية للعراق".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل نتيجة للتنسيق المثمر بين العراق والأمم المتحدة، وتعكس تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل يزدهر بالتنمية والثورة العمرانية والتطور في كافة المجالات".

وأوضح أن "هذا القرار يأتي في ظل تحديات مستمرة تواجهها المنطقة، ويعكس إرادة العراق في تحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز دوره الإيجابي في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه "من خلال هذا الإنجاز التاريخي، يؤكد العراق مرة أخرى على قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة".

وختم قائلًا: "نشكر بعثة يونامي على دورها في دعم العراق خلال فترة تنفيذ المهمة"، مؤكداً على أن "هذه الخطوة لا تعكس سوى الوحدة والتضامن بين العراق والمجتمع الدولي في بناء مستقبل مشرق للعراق".