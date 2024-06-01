اليوم .. (7) مباريات لحساب الجولة السادسة والعشرين من دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-06-01 11:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتنطلق ، اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري المحترفين لكرة الصالات للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة (7) مباريات في بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " بطل المسابقة للموسم الماضي والمتصدر الحالي فريق نفط البصرة سيحل ضيفاً ثقيلاً على صاحب المركز التاسع الدفاع الجوي في قاعة الأعظمية،ويطمح نجوم البصرة بقيادة مدربهم عباس فاضل إلى تحقيق فوز آخر يقربهم أكثر من الاحتفاظ باللقب والإبقاء على سجلهم خالياً من الخسارة، في المقابل يأمل لاعبو الدفاع الجوي بعدم تسهيل المهمة للضيوف بغية تحقيق انتصار يعكس جميع التوقعات".وأضاف أن " المباراة الثانية ستضيفها قاعة الشباب ويلتقي فيها وصيف المسابقة فريق الشرطة بنظيره بلدية البصرة، وتصب التوقعات لصالح الأول عطفاً على المستويات التي قدمها خلال الجولات الماضية، في المقابل يبدو فريق أبناء البصرة أمام مهمة صعبة لاسيما أنه لا يمتلك في سجله سوى سبع حالات فوز فقط".وأوضح أن "المواجهة الثالثة ستجمع رابع الترتيب فريق الموارد المائية ونظيره صاحب المركز الحادي عشر القوة الجوية في قاعة الشباب، ويسعى الوافد الجديد للمسابقة فريق الموارد إلى إثبات جدارته بالتواجد والظفر بالنقاط الثلاث، بينما يطمح الصقور إلى مواصلة الصحوة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الماضية".وبين أن " فريق الشباب البصري سيواجه نظيره أمانة بغداد في قاعة نفط البصرة، ويلتقي فريق الحشد الشعبي مع المصافي في قاعة الحكيم،في حين يلاقي غاز الجنوب آليات الشرطة في قاعة الزبير، ويستضيف نينوى على ملعبه فريق الشرقية، وسيكون نفط الوسط بحالة انتظار".