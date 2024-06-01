"أبراج السرطان" تضرب منطقتين شرق العراق والحصيلة ترتفع لأكثر من 40 إصابة- عاجل

2024-06-01 11:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، عن رصد بؤرتين للأمراض السرطانية في مناطق زراعية شرق محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية السلام (30كم شرق بعقوبة) حامد العنبكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، أنه" خلال العامين الماضيين تم رصد انتشار الأمراض السرطانية في مركز ناحية السلام وقرى العنبكية والحصيلة ترتفع يوما بعد اخر حيث تم تسجيل اكثر من 40 حالة والأعداد قد تفوق هذه الرقم باضعاف اذا لم يجرِ فحص شامل، لأن السرطان لايكتشف الا في حالة متاخرة وهذا مايحدث حاليا".

واضاف، ان" اصابع الاتهام تتجه صوب ابراج الاتصالات للهواتف النقالة خاصة بعد أن تم معاينة ملف المياه وبقية الامور التي يمكن ان تثير الشك لكن النقطة المشتركة في المناطق المصابة هي وجود الأبراج التي تم إطفاء أحدها لطمأنة الأهالي وتقليل الضغط النفسي والخوف من انتشار المرض".

ودعا العنبكي الى" ضرورة تشكيل لجنة عليا للتحري عن انتشار الأمراض السرطانية وان تكون محايدة تعطي تقريرًا نهائيًا يجيب عن تساؤلات الأهالي عن أسباب الأمراض السرطانية وهل الابراج لها علاقة مباشرة بمأساة عشرات الأسر؟".

يذكر ان الأهالي في مناطق عدة يصفون ابراج الاتصالات بانها ناقل للسرطان بعد تسجيل عشرات الحالات في الازقة القريبة منها في مناطق بعقوبة والخالص.