خلال مايو.. ارتفاع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع

2024-06-01 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عاود معدل التضخم في منطقة اليورو الارتفاع في مايو على نحو فاق التوقعات ليبلغ 2.6 على أساس سنوي، في انتكاسة لا يتوقع أن تؤثر على خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الخميس المقبل. وتخطت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية هدف 2 الذي حدده البنك. وكان محللون قد توقعوا في حديث لـ فاكتست وبلومبيرغ أن يبلغ التضخم 2.5 في مايو، بعدما سجّل 2.4 في أبريل. كذلك ارتفع التضخم الأساسي أي الذي لا يشمل مع أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، وهو المؤشر الذي يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الاسواق المالية والبنك المركزي الاوروبي، ليبلغ 2.9 بعدما سجل 2.7 في أبريل، بحسب أرقام نشرتها يوروستات الجمعة. ولكن على الرغم من ارتفعا التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اجتماع مجلس محافظيه في السادس من يونيو، وفقاً لتصريحات صادرة عن مسؤولين في البنك مؤخرا. وانخفض معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى الربع منذ بلغ 10.6 على أساس سنوي في أكتوبر 2022 مسجلا رقما غير مسبوق عندما ارتفعت أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. ولتهدئة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق منذ يوليو 2022. وبقيت أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى قياسي منذ أكتوبر 2023، على حساب نمو اقتصادي هش.