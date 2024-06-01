2024-06-01 12:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعادت الكويت التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء مبارك الضخم، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج، حسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية. وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء -عندما كان مكتملا جزئيا فقط- حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 […]

ظهرت المقالة “طريق التنمية” العراقي يدفع الكويت لإحياء مشروع ميناء مبارك باتفاق مع الصين أولاً على ايشان.