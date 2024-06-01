2024-06-01 12:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بإعفاء مدير مركز صيانة حي العامل ببغداد بسبب كثرة أعطال الكهرباء. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء أن “وزير الكهرباء أجرى جولة تفتيشية في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة إلى مراكز الصيانة في منطقتي حي العامل والجهاد بجانب الكرخ من العاصمة بغداد بهدف الاطلاع بشكل مباشر […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء يعفي مدير مركز صيانة في بغداد بسبب “كثرة الأعطال” في قاطعه أولاً على ايشان.