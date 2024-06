سايلو الناصرية يعلن تسويق اكثر من 170 الف طن من الحنطة

2024-06-01 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن سايلو الناصرية، اليوم السبت، عن وصول الكميات المسوقة حتى الان الى اكثر من 170 الف طن من محصول الحنطة.وقال وكيل مدير السايلو مهند الكناني ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن الكميات المسوقة بلغت حتى يوم امس الجمعة 178 الف طن”.واضاف، ان “حجم هذه الكميات تحقق نسب عالية من الاكتفاء...

