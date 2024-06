ذي قار: اعتقال خمسة أشخاص أستخدموا الكهرباء لصيد الاسماك في الجبايش

2024-06-01 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم السبت، بأن شرطة قضاء الجبايش تمكنت من اعتقال 5 اشخاص يقومون بالصيد الكهربائي.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان “تم ضبط خمسة اشخاص، مع ادوات الصيد بالكهرباء وهم يقومون بعملية صيد الاسماك”.واضاف، ان “هذا الاجراء جاء لمنع عملية الصيد الجائر والطرق غير...

