المندلاوي يؤكد حرص السلطة التشريعية لدعم مهمة اليونسكو في العراق

2024-06-01 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، حرص السلطة التشريعية لدعم مهمة اليونسكو في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، استقبل الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أسعد تركي سواري".وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، "أهمية التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بالثقافة والتراث العراقي وإعداد لائحة شاملة بجميع المعالم والآثار والمراقد الإسلامية في البلاد بهدف تسليط الضوء عليها في (اليونسكو) وأمام المجتمع الدولي، بما يتناسب ومكانة البلاد الحضارية، والسعي الحثيث لإدراج الكثير منها ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي".وأبدى رئيس مجلس النواب بالنيابة، "حرص السلطة التشريعية في تقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمة البعثة في تعزيز مكانة العراق الدولية في اليونسكو، فضلاً عن التنسيق المستمر مع اللجان النيابية ذات الصلة بما يُسهم في تنشيط البرامج الثقافية النوعية التي تُديرها البعثة العراقية".