2024-06-01 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاختتمت في العاصمةِ الأردنية عمّان دورة اللياقة البدنية لمستوى (LEVEL 2B)، وهي الجزء الأخير من أربعة أجزاء، وهي أعلى شهادة تمنح للمدربين المُتخصصين باللياقة البدنية في القارة.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"المشاركة العراقية تمثلت بمدربيّ اللياقة البدنية أحمد جمعة وماجد عبد الحميد، المحاضرين الآسيويين في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم".وأضاف أن "الدورة تضمنت محاور في اللياقة البدنية التخصصية، منها توزيع وإدارة الأحمال التدريبية، وتكنولوجيا تقييم الجهد البدني واستخدام أجهزة (GPS)، إضافة إلى عمليات إدارة النوم والتغذية للاعبين المحترفين والتدريب التعويضي والاستشفاء بعد المباراة، كما شملت أيضاً الذكاء الاصطناعي وأهميته في التدريب الرياضي".وبين أن "الدورة نظمت بمشاركة عدد من أبرز مدربي اللياقة البدنية للمنتخبات الوطنيّة والأندية في القارة الآسيويّة وحاضر فيها الدكتور كريم بلحسن مالوش، المحاضر في الاتحادين الآسيوي والدولي".