العداء العراقي عبد السجاد سعدون يتوج بذهبية ببطولة غرب آسيا في البصرة

2024-06-01 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصد لاعب منتخب العراق لألعاب القوى عبد السجاد سعدون ذهبية سباق العشاري ضمن منافسات بطولة غرب اسيا الجارية احداثها في مدينة البصرة.

وتمكن اللاعب سعدون، من جمع 6883 نقطة ليحل اولا متقدما على اللاعب السعودي محسن الدبوس والذي جمع 6882 نقطة فيما حل الكويتي عبد الله الأمير ثالثاً بـ 6655 نقطة.

كما جاءت العداءة العراقية آسيا قادر ثالثا في فعالية رمي الرمح بعد رميها الرمح لمسافة بلغت 38،42 م لتحصل على الوسام النحاسي.

فيما حققت اللاعبة العراقية الشابة منى رائد، رقماً قياسياً عراقياً لفئة الشابات بفعالية رمي الرمح بمسافة 38.23 متجاوزة الرقم السابق 36.59.

وبهذه النتائج يكون رصيد العراق في البطولة 5 ذهبيات ومثلها فضيات و6 برونزيات.