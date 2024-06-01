تحرير مختطفة والقبض على متهمين اثنين قاما بجريمة الخطف شرق بغداد

2024-06-01 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، تحرير مختطفة والقبض على متهمين اثنين قاما بجريمة الخطف شرق العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء 18 الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية مع مفرزة من استخبارات اللواء تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين يستقلان عجلة نوع (بيجو) قاموا بخطف فتاة في منطقة (مدينة الصدر) شرق بغداد".

وأضافت، أنه "بعد القيام بعمليات التحري الدقيقة والطارئة تم تحرير الفتاة والقبض على المتهمين"، مشيرة الى أنه "تم إحالتهما اصوليا إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".