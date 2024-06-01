2024-06-01 12:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق حلَّ بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر نيسان ابريل الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات والواردات بنسبة 0.1 و4.0 على التوالي. وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن الصادرات بلغت 19 ملياراً و 254 مليون دولار بزيادة 0.1 ، والواردات 29 ملياراً 117 مليون دولار بزيادة 4.0 مقارنة مع أبريل 2023. وأضافت، أن ألمانيا هي الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 483 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 186 مليون دولار، ومن ثم بريطانية ثالثا بمليار و170 مليون دولار، تلتها العراق رابعا 876 مليون دولار، وجاءت ايطاليا خامسا ب 861 مليون دولار. ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.