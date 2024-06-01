2024-06-01 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتقد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، يوم السبت، إجراءات الحكومة الاتحادية في معالجة أزمة البطالة المتفشية داخل المجتمع بالعراق خاصة بين فئة الشباب والخريجين.

وكتب فهمي في مدونة على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "يبدو أن جدوال المالية سيتم إقرارها، مع أن انتقادات جدية وجهت لهذه الجداول".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة يوم الأثنين المقبل للتصويت على جداول موازنة العام 2024 المرسل من قبل الحكومة الاتحادية رغم انتقادات واسعة لها من قبل نواب ومسؤولين محليين لتقليص حصص المحافظات ومن بينها اقليم كوردستان.

وأضاف فهمي أن "الموازنة والحكومة لا تقدم أية اجراءات عملية لمعالجة مشكلة البطالة، ولا سيما بين الشباب والخريجين"، مشيرا إلى أن "حوالي 150 ألف شاب يلتحق بجيش العاطلين سنويا".

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".