وزير التربية يؤكد الاهتمام بشريحة الطلبة المتميزين

2024-06-01 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت، الاهتمام بشريحة الطلبة المتميزين.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير التربية وخلال زيارته المراكز الامتحانية للمتميزين جانب الكرخ واطلاعه على أحوالهم ومدى انسيابية الأداء الامتحاني، أكد على الاهتمام بشريحة المتميزين وتسخير الموارد لإعداد جيل يحمل مؤهلات الريادة العلمية الحقيقية من خلال توافق الرؤى والأفكار التي من شأنها تلبية تطلعات هذه النخبة وإيلاء مطالبهم الأهمية القصوى من الرعاية كونهم النواة المؤثرة في المجتمع".وأشاد الجبوري "بجهود وإخلاص ملاك الثانوية لتواجدهم منذ الصباح الباكر أمام القاعات الامتحانية لمراجعة المواد الدراسية مع الطلبة"، مشيراً الى أن "وجود الملاك التدريسي يدل على تفاني المعلم العراقي وتضحياته حتى الوصول الى الهدف المنشود من العملية التربوية".