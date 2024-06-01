السهيل: افتتاح خط طيران مباشر بين النجف والدمام يعزز الحركة الاقتصادية

2024-06-01 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية السهيل، اليوم السبت، أن افتتاح خط طيران مباشر بين النجف الأشرف والدمام سيعزز الحركة الاقتصادية بين البلدين ويبعث رسالة سياسية مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية.وذكر بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل شاركت في افتتاح خط الطيران المباشر بين النجف الأشرف والدمام، يرافقها وفد متقدم من السفارة".وأكدت سفيرة جمهورية العراق، "أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعماً لعمليات النقل الجوي المباشرة بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية".وقالت السفيرة خلال لقائها بالمسؤولين والإعلام: إن"هذا الخط سيسهم في بناء علاقات قوية ومتينة تسهم في تطوير وتعزيز وتنمية الأواصر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين".وأشارت السفيرة السهيل إلى "أهمية افتتاح الخط الجوي المباشر بين بغداد والرياض، لما له من رسالة سياسية مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية".وأضافت صفية السهيل: " أن النجف الأشرف تستقبل ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها مركزاً دينياً وسياحياً مهماً، كما تعتبر النجف مركزاً علمياً بارزاً، حيث تضم العديد من المدارس الدينية والحوزات العلمية، وتعد مدينة للعلم والثقافة".وتابعت: "كما تشهد النجف الأشرف مشاريع تنموية واقتصادية تعزز من مكانتها، أما الدمام، فهي إحدى المدن الرئيسة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتشتهر بموقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي، مما يجعلها مركزاً اقتصادياً وصناعياً مهماً ووجهة أساسية لقطاع النفط والغاز فضلا عن أهميتها التجارية وموانئها ."وأكدت السفيرة أن "تدشين هذا الخط الجوي ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو جسر يربط بين الشعوب ويبني جسور التعاون والتنمية".وأوضحت أن "خطوط الطيران تعتبر من العوامل الأساسية في تعزيز التواصل بين الدول وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وتسهم في تقليص المسافات وتوفير الوقت والجهد للمسافرين، كما تؤدي دوراً حيوياً في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تسهيل التبادل التجاري والسياحي."ووجهت السفيرة صفية السهيل الشكر والتقدير إلى "المديرين والمسؤولين في مطار الملك فهد الدولي وشركة طيران فلاي ناس على حسن الاستقبال والضيافة واهتمامهم البالغ في تعزيز آفاق التعاون وتذليل العقبات كافة لتسيير هذا الخط".وانطلقت صباح هذا اليوم السبت أول رحلة جوية بين مدينة الدمام السعودية ومحافظة النجف الأشرف، حيث انطلقت الرحلة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ووصلت إلى مطار النجف الأشرف الدولي، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.