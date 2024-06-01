الأمن الوطني يطيح بشبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2024-06-01 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، عن الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمن الوطني أطاح بشبكة للمخدرات وإلقاء القبض على عناصرها البالغ عددهم 8 متهمين".وأشار الى أن "هذه العصابة تعد من أخطر عصابات المخدرات"، مؤكداً أن "عملية القبض عليهم تمت بعد محاولتهم الاشتباك والهروب".