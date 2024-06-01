2024-06-01 14:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، تأمين قضاء الطارمية بالكامل، وتفعيل مهام المختارين فيه أمنياً، فيما أشار إلى نصب كاميرات مراقبة بمديات كبيرة في القضاء. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته منصة “ايشان”: إن “قضاء الطارمية ذو تضاريس جغرافية معقدة، وتوجد فيه بعض الخلايا لعصابات داعش الإرهابية، لذلك […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: الطارمية مؤمنة الآن والمختارون والكاميرات الحرارية عيون القطاعات الأمنية أولاً على ايشان.