2024-06-01 14:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم السبت (1 حزيران 2024) إن هناك مخاوف حقيقية لدى مسؤولي ريال مدريد بشأن التأثير الذي سيحدثه مبابي على بيئة النادي.

وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد لديهم "قلق إلى حد ما" بشأن تأثير وصول مبابي، حتى لو لم تكن غرفة ملابس ريال مدريد تشاركهم في هذه المخاوف.

وذكرت "ليكيب" أن هناك بعض المخاوف الطفيفة المحيطة بوصول مبابي لريال مدريد، لا سيما وأن الصفقات بالسنوات الأخيرة بالنادي الإسباني ركزت على ضم أفراد يضعون المصلحة الجماعية في المقدمة، ولا يثيرون حالة الانقسامات داخل الفريق.

وحول موعد انضمامه الى النادي الملكي، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد سيعلن صفقة مبابي بشكل رسمي، يوم الإثنين عقب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

وأكدت أن لاعبي ريال مدريد يتطلعون بحماس لاستقبال لاعب عالمي آخر إلى صفوفهم.

المصدر: كووورة